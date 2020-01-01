توكنوميكس DIAMOND The Cat Coin (DMTC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DIAMOND The Cat Coin (DMTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DIAMOND The Cat Coin (DMTC) DMTC or DIAMOND The Cat Coin is a viral meme coin on Solana Blockchain, Based in Thailand and Global and Based on a true story about my lovely cat(DIAMOND) and made by love, I just want my cat to be immortal in this whole world until I die that's a first idea of this project start. We're start from $2,000 Market cap and hit All time high at $10.9 million, please come to check our project and let's DMTC get list on Coingecko to let's everyone in this whole world know DMTC. الموقع الرسمي: https://www.dmtcsolana.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.dmtcsolana.com/ اشتر DMTC الآن!

توكنوميكس DIAMOND The Cat Coin (DMTC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DIAMOND The Cat Coin (DMTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.54K $ 6.54K $ 6.54K إجمالي العرض: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M العرض المتداول: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.54K $ 6.54K $ 6.54K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01973356 $ 0.01973356 $ 0.01973356 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر DIAMOND The Cat Coin (DMTC)

توكنوميكس DIAMOND The Cat Coin (DMTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DIAMOND The Cat Coin (DMTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DMTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DMTC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DMTC، استكشف السعر المباشر لتوكن DMTC!

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