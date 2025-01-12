سعر DIAMOND The Cat Coin (DMTC)
سعر DIAMOND The Cat Coin (DMTC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.71K. يتم تحديث سعر DMTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DIAMOND The Cat Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 480.40
- تغيير سعر DIAMOND The Cat Coin خلال اليوم هو -0.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DMTC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DMTC.
خلال اليوم، كان سعر DIAMOND The Cat Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DIAMOND The Cat Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DIAMOND The Cat Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DIAMOND The Cat Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.77%
|30 يوم
|$ 0
|-20.24%
|60 يوم
|$ 0
|-32.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DIAMOND The Cat Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.82%
-0.77%
-26.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DMTC or DIAMOND The Cat Coin is a viral meme coin on Solana Blockchain, Based in Thailand and Global and Based on a true story about my lovely cat(DIAMOND) and made by love, I just want my cat to be immortal in this whole world until I die that's a first idea of this project start. We're start from $2,000 Market cap and hit All time high at $10.9 million, please come to check our project and let's DMTC get list on Coingecko to let's everyone in this whole world know DMTC.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DMTC إلى AUD
A$--
|1 DMTC إلى GBP
￡--
|1 DMTC إلى EUR
€--
|1 DMTC إلى USD
$--
|1 DMTC إلى MYR
RM--
|1 DMTC إلى TRY
₺--
|1 DMTC إلى JPY
¥--
|1 DMTC إلى RUB
₽--
|1 DMTC إلى INR
₹--
|1 DMTC إلى IDR
Rp--
|1 DMTC إلى PHP
₱--
|1 DMTC إلى EGP
￡E.--
|1 DMTC إلى BRL
R$--
|1 DMTC إلى CAD
C$--
|1 DMTC إلى BDT
৳--
|1 DMTC إلى NGN
₦--
|1 DMTC إلى UAH
₴--
|1 DMTC إلى VES
Bs--
|1 DMTC إلى PKR
Rs--
|1 DMTC إلى KZT
₸--
|1 DMTC إلى THB
฿--
|1 DMTC إلى TWD
NT$--
|1 DMTC إلى CHF
Fr--
|1 DMTC إلى HKD
HK$--
|1 DMTC إلى MAD
.د.م--