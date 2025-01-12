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سعر DIAMOND The Cat Coin (DMTC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.71K . يتم تحديث سعر DMTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DIAMOND The Cat Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 480.40 - تغيير سعر DIAMOND The Cat Coin خلال اليوم هو -0.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M

أداء سعر DIAMOND The Cat Coin (DMTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DIAMOND The Cat Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DIAMOND The Cat Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DIAMOND The Cat Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DIAMOND The Cat Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.77% 30 يوم $ 0 -20.24% 60 يوم $ 0 -32.02% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DIAMOND The Cat Coin (DMTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DIAMOND The Cat Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01973356$ 0.01973356 $ 0.01973356 تغير السعر (1 ساعة) +0.82% تغير السعر (1يوم) -0.77% تغير السعر (7 أيام) -26.68%

معلومات سوق DIAMOND The Cat Coin (DMTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: