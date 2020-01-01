توكنوميكس Diamond Standard Carat (CARAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Diamond Standard Carat (CARAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Diamond Standard Carat (CARAT) CARAT is a diamond commodity token issued by Diamond Standard. Diamond Standard has created the world's 1st regulator supervised diamond commodity in the form of fungible diamond coins and bars. When held at a custodian, these commodities are represented as digital tokens (BCC/BCB) on the Hedera Network. The BCC and BCB tokens are high value and can only be traded as a whole. The CARAT token is autonomously derived from the BCC/BCB tokens and represent a fixed fraction of the underlying asset. (Currently 5000:1 for BCC, and 50,000: 1 for BCB). الموقع الرسمي: https://diamondstandard.co الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/2j8aws9bgnpa6ya7 اشتر CARAT الآن!

توكنوميكس Diamond Standard Carat (CARAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Diamond Standard Carat (CARAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0,841665 $ 0,841665 $ 0,841665 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0,350491 $ 0,350491 $ 0,350491 السعر الحالي: $ 0,47944 $ 0,47944 $ 0,47944 معرفة المزيد عن سعر Diamond Standard Carat (CARAT)

توكنوميكس Diamond Standard Carat (CARAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Diamond Standard Carat (CARAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CARAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CARAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CARAT، استكشف السعر المباشر لتوكن CARAT!

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