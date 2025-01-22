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سعر Diamond Standard Carat (CARAT) المباشر لليوم هو USD 0.553373 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CARAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Diamond Standard Carat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.51 - تغيير سعر Diamond Standard Carat خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Diamond Standard Carat (CARAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Diamond Standard Carat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Diamond Standard Carat مقابل USD هو $ +0.0008676335 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Diamond Standard Carat مقابل USD هو $ -0.0352172664 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Diamond Standard Carat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0008676335 +0.16% 60 يوم $ -0.0352172664 -6.36% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Diamond Standard Carat (CARAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Diamond Standard Carat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.841665$ 0.841665 $ 0.841665 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +5.66%

معلومات سوق Diamond Standard Carat (CARAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: