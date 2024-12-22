سعر Diamond Launch (DLC)
سعر Diamond Launch (DLC) المباشر لليوم هو USD 0.194389. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.70M. يتم تحديث سعر DLC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Diamond Launch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 155.18K
- تغيير سعر Diamond Launch خلال اليوم هو -0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 96.20M
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خلال اليوم، كان سعر Diamond Launch مقابل USD هو $ -0.0001387114269164 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Diamond Launch مقابل USD هو $ -0.0196405202 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Diamond Launch مقابل USD هو $ +0.0610285237 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Diamond Launch مقابل USD هو $ +0.0533187172704297 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0001387114269164
|-0.07%
|30 يوم
|$ -0.0196405202
|-10.10%
|60 يوم
|$ +0.0610285237
|+31.40%
|90 يوم
|$ +0.0533187172704297
|+37.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Diamond Launch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-0.07%
-4.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Diamond Launch is an IDO protocol designed to provide users and investors with cryptocurrency projects, offering token sales for early stage, premium projects. Diamond Launch offers multiple token sales as a multi-chain IDO distribution platform, allowing investors to participate more equitably in cryptocurrency pre-sales.
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₹16.51140166
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