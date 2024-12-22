احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DLC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DLC.

سعر Diamond Launch (DLC) المباشر لليوم هو USD 0.194389 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.70M . يتم تحديث سعر DLC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Diamond Launch الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 155.18K - تغيير سعر Diamond Launch خلال اليوم هو -0.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 96.20M

أداء سعر Diamond Launch (DLC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Diamond Launch مقابل USD هو $ -0.0001387114269164 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Diamond Launch مقابل USD هو $ -0.0196405202 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Diamond Launch مقابل USD هو $ +0.0610285237 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Diamond Launch مقابل USD هو $ +0.0533187172704297 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0001387114269164 -0.07% 30 يوم $ -0.0196405202 -10.10% 60 يوم $ +0.0610285237 +31.40% 90 يوم $ +0.0533187172704297 +37.80%

تحليل سعر Diamond Launch (DLC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Diamond Launch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.192485$ 0.192485 $ 0.192485 24 ساعة مرتفع $ 0.198915$ 0.198915 $ 0.198915 عالية طوال الوقت $ 3.17$ 3.17 $ 3.17 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.07% تغير السعر (7 أيام) -4.64%

معلومات سوق Diamond Launch (DLC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: