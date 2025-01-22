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سعر Diamond Inu (DIAMOND) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DIAMOND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Diamond Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.14 - تغيير سعر Diamond Inu خلال اليوم هو +0.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Diamond Inu (DIAMOND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Diamond Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Diamond Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Diamond Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Diamond Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.76% 30 يوم $ 0 -9.45% 60 يوم $ 0 -16.73% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Diamond Inu (DIAMOND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Diamond Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00000246$ 0.00000246 $ 0.00000246 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) +0.76% تغير السعر (7 أيام) -8.35%

معلومات سوق Diamond Inu (DIAMOND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: