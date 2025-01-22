سعر Diamond Inu (DIAMOND)
سعر Diamond Inu (DIAMOND) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DIAMOND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Diamond Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.14
- تغيير سعر Diamond Inu خلال اليوم هو +0.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Diamond Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Diamond Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Diamond Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Diamond Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.76%
|30 يوم
|$ 0
|-9.45%
|60 يوم
|$ 0
|-16.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Diamond Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
+0.76%
-8.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Diamond is drake's dog, an akita inu breed. For all the dogs!
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