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سعر Diamond Coin (DIAMOND) المباشر لليوم هو USD 0.158858 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.38K . يتم تحديث سعر DIAMOND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Diamond Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.87 - تغيير سعر Diamond Coin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 178.65K

أداء سعر Diamond Coin (DIAMOND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Diamond Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Diamond Coin مقابل USD هو $ -0.0714416356 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Diamond Coin مقابل USD هو $ -0.0350354170 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Diamond Coin مقابل USD هو $ -0.055883994165357 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0714416356 -44.97% 60 يوم $ -0.0350354170 -22.05% 90 يوم $ -0.055883994165357 -26.02%

تحليل سعر Diamond Coin (DIAMOND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Diamond Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 5.23$ 5.23 $ 5.23 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -19.77%

معلومات سوق Diamond Coin (DIAMOND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: