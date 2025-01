ما هو Diamond Coin ( DIAMOND )

Diamond (Diamond) tokens are native to the Fantoon NFT platform, of the Pumpkittens GameFi ecosystem. It's a rare, utility driven token launched through a community LGE with Fantom's DEX SpiritSwap. Diamond tokens also introduces an emissions based LP building concept to increase the tokens expansion benefitting the community as well. Fantoon has an NFT launchpad, and various decentralised games, from all which token holders benefit. More details can be found at: https://docs.pumpkitten.com/fantoon/introducing-diamonds

المصدر Diamond Coin (DIAMOND) الموقع الرسمي