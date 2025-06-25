سعر Diamond castle (DMCK)
سعر Diamond castle (DMCK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DMCK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Diamond castle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Diamond castle خلال اليوم هو +0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Diamond castle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Diamond castle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Diamond castle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Diamond castle مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.26%
|30 يوم
|$ 0
|-78.74%
|60 يوم
|$ 0
|-72.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Diamond castle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.09%
+0.26%
-22.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The DMCK project increases De-fi's asset value by converging the blockchain and the foreign exchange (Fx) market and issuing NFTs in conjunction with physical goods. It is a service that guarantees membership rights through NFTs, strengthens authenticity and preservation, and solves the challenges of the secondary market. NFTs are issued for each product to emphasise the authenticity of the product or digital content, information storage of physical assets, and transparency of distribution channels.
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