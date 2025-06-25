احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DMCK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DMCK.

سعر Diamond castle (DMCK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DMCK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Diamond castle الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Diamond castle خلال اليوم هو +0.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Diamond castle (DMCK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Diamond castle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Diamond castle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Diamond castle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Diamond castle مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.26% 30 يوم $ 0 -78.74% 60 يوم $ 0 -72.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Diamond castle (DMCK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Diamond castle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.212977$ 0.212977 $ 0.212977 تغير السعر (1 ساعة) +1.09% تغير السعر (1يوم) +0.26% تغير السعر (7 أيام) -22.85%

معلومات سوق Diamond castle (DMCK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: