سعر Diamond Boyz Coin (DBZ)
سعر Diamond Boyz Coin (DBZ) المباشر لليوم هو USD 0.00177855. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DBZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Diamond Boyz Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.15
- تغيير سعر Diamond Boyz Coin خلال اليوم هو +1.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Diamond Boyz Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Diamond Boyz Coin مقابل USD هو $ -0.0001120331 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Diamond Boyz Coin مقابل USD هو $ -0.0004563871 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Diamond Boyz Coin مقابل USD هو $ -0.0004841088787411474 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.45%
|30 يوم
|$ -0.0001120331
|-6.29%
|60 يوم
|$ -0.0004563871
|-25.66%
|90 يوم
|$ -0.0004841088787411474
|-21.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Diamond Boyz Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.45%
-1.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DBZ Coin aims to become the leader in payment and verification for authentic jewelry purchases as well as set a standard for a faster remittance systems worldwide. By walking users through how to obtain Diamond Boyz Coin, is also introducing them to a new way to interact with the internet in an entertaining and valuable way.
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A$0.0028278945
|1 DBZ إلى GBP
￡0.00142284
|1 DBZ إلى EUR
€0.0016896225
|1 DBZ إلى USD
$0.00177855
|1 DBZ إلى MYR
RM0.0078789765
|1 DBZ إلى TRY
₺0.0634053075
|1 DBZ إلى JPY
¥0.2769024495
|1 DBZ إلى RUB
₽0.175400601
|1 DBZ إلى INR
₹0.1536133635
|1 DBZ إلى IDR
Rp28.6862863065
|1 DBZ إلى PHP
₱0.103831749
|1 DBZ إلى EGP
￡E.0.089496636
|1 DBZ إلى BRL
R$0.010742442
|1 DBZ إلى CAD
C$0.0025433265
|1 DBZ إلى BDT
৳0.2153646195
|1 DBZ إلى NGN
₦2.757428349
|1 DBZ إلى UAH
₴0.0749303115
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Bs0.09782025
|1 DBZ إلى PKR
Rs0.4932097005
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₸0.926802405
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฿0.060186132
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