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سعر Diamond Boyz Coin (DBZ) المباشر لليوم هو USD 0.00177855 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DBZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Diamond Boyz Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.15 - تغيير سعر Diamond Boyz Coin خلال اليوم هو +1.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Diamond Boyz Coin (DBZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Diamond Boyz Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Diamond Boyz Coin مقابل USD هو $ -0.0001120331 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Diamond Boyz Coin مقابل USD هو $ -0.0004563871 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Diamond Boyz Coin مقابل USD هو $ -0.0004841088787411474 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.45% 30 يوم $ -0.0001120331 -6.29% 60 يوم $ -0.0004563871 -25.66% 90 يوم $ -0.0004841088787411474 -21.39%

تحليل سعر Diamond Boyz Coin (DBZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Diamond Boyz Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00175286$ 0.00175286 $ 0.00175286 24 ساعة مرتفع $ 0.00179423$ 0.00179423 $ 0.00179423 عالية طوال الوقت $ 0.150052$ 0.150052 $ 0.150052 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.45% تغير السعر (7 أيام) -1.53%

معلومات سوق Diamond Boyz Coin (DBZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: