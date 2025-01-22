سعر Diabase (DIAC)
سعر Diabase (DIAC) المباشر لليوم هو USD 0.00429986. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DIAC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Diabase الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.67
- تغيير سعر Diabase خلال اليوم هو -25.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Diabase مقابل USD هو $ -0.001436917682360663 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Diabase مقابل USD هو $ -0.0021341542 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Diabase مقابل USD هو $ -0.0022520486 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Diabase مقابل USD هو $ -0.005570791768674321 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001436917682360663
|-25.04%
|30 يوم
|$ -0.0021341542
|-49.63%
|60 يوم
|$ -0.0022520486
|-52.37%
|90 يوم
|$ -0.005570791768674321
|-56.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Diabase: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.69%
-25.04%
+1.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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