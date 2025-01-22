سعر dHealth (DHP)
سعر dHealth (DHP) المباشر لليوم هو USD 0.00041084. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DHP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق dHealth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.85
- تغيير سعر dHealth خلال اليوم هو +3.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر dHealth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر dHealth مقابل USD هو $ +0.0000618058 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر dHealth مقابل USD هو $ +0.0000935853 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر dHealth مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.92%
|30 يوم
|$ +0.0000618058
|+15.04%
|60 يوم
|$ +0.0000935853
|+22.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر dHealth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.85%
+3.92%
-31.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
dHealth - The Framework For Health-to-Earn dHealth Network offers plug-and-play components and shared blockchain infrastructure to execute global healthcare use-cases and payment systems seamlessly. DHP (Digital Health Points) is the native token of the dHealth Network. DHP are cross-chain compatible and power the global dHealth ecosystem. Currently, DHP are available as native DHP on dHealth Network and as ERC20 DHP on Ethereum.
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