احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DHD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DHD.

سعر DHD Coin (DHD) المباشر لليوم هو USD 0.00259178 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DHD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DHD Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.89 - تغيير سعر DHD Coin خلال اليوم هو +4.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DHD Coin (DHD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DHD Coin مقابل USD هو $ +0.00010159 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DHD Coin مقابل USD هو $ -0.0007170587 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DHD Coin مقابل USD هو $ -0.0012867931 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DHD Coin مقابل USD هو $ -0.002450434608474972 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00010159 +4.08% 30 يوم $ -0.0007170587 -27.66% 60 يوم $ -0.0012867931 -49.64% 90 يوم $ -0.002450434608474972 -48.59%

تحليل سعر DHD Coin (DHD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DHD Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00248096$ 0.00248096 $ 0.00248096 24 ساعة مرتفع $ 0.00261509$ 0.00261509 $ 0.00261509 عالية طوال الوقت $ 0.02959571$ 0.02959571 $ 0.02959571 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) +4.08% تغير السعر (7 أيام) -8.54%

معلومات سوق DHD Coin (DHD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: