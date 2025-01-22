سعر DHD Coin (DHD)
سعر DHD Coin (DHD) المباشر لليوم هو USD 0.00259178. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DHD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DHD Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.89
- تغيير سعر DHD Coin خلال اليوم هو +4.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DHD Coin مقابل USD هو $ +0.00010159 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DHD Coin مقابل USD هو $ -0.0007170587 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DHD Coin مقابل USD هو $ -0.0012867931 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DHD Coin مقابل USD هو $ -0.002450434608474972 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00010159
|+4.08%
|30 يوم
|$ -0.0007170587
|-27.66%
|60 يوم
|$ -0.0012867931
|-49.64%
|90 يوم
|$ -0.002450434608474972
|-48.59%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DHD Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
+4.08%
-8.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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