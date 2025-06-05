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سعر DGI Game (DGI) المباشر لليوم هو USD 0.00088591 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 848.34K . يتم تحديث سعر DGI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DGI Game الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر DGI Game خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 957.59M

أداء سعر DGI Game (DGI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DGI Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DGI Game مقابل USD هو $ +0.0003657641 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DGI Game مقابل USD هو $ +0.0050561815 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DGI Game مقابل USD هو $ +0.00069197472621993844 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0003657641 +41.29% 60 يوم $ +0.0050561815 +570.73% 90 يوم $ +0.00069197472621993844 +356.81%

تحليل سعر DGI Game (DGI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DGI Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.079182$ 0.079182 $ 0.079182 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +4.32%

معلومات سوق DGI Game (DGI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: