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سعر DGEN (DGEN) المباشر لليوم هو USD 0.00157677 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DGEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DGEN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.94 - تغيير سعر DGEN خلال اليوم هو +0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DGEN (DGEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DGEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DGEN مقابل USD هو $ +0.0001871280 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DGEN مقابل USD هو $ +0.0000012653 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DGEN مقابل USD هو $ +0.000174122811877005 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.04% 30 يوم $ +0.0001871280 +11.87% 60 يوم $ +0.0000012653 +0.08% 90 يوم $ +0.000174122811877005 +12.41%

تحليل سعر DGEN (DGEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DGEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00157597$ 0.00157597 $ 0.00157597 24 ساعة مرتفع $ 0.00157723$ 0.00157723 $ 0.00157723 عالية طوال الوقت $ 0.01262591$ 0.01262591 $ 0.01262591 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.04% تغير السعر (7 أيام) -7.60%

معلومات سوق DGEN (DGEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: