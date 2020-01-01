توكنوميكس DFX Finance (DFX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DFX Finance (DFX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DFX Finance (DFX) DFX Finance is a decentralized foreign exchange protocol optimized for trading fiat-backed foreign stablecoins, (CADC, EURS, XSGD, etc.) using real-world FX prices. You can safely earn yield or use the DFX platform and contracts to provide true financial localization for the customers of your global business. A decentralized protocol where users can efficiently exchange stablecoins pegged to various foreign currencies isn’t only important, but necessary. DFX Finance is that protocol for the exchange of foreign stablecoins. DFX’s algorithm dynamically adjusts by using real world FX price feeds from ChainLink to ensure that you get the best rates. Working with stablecoin issuers in foreign countries and their local on-ramps will be necessary to onboard the masses into DeFi. DFX aims to create partnerships with stablecoin issuers around the world and help them bootstrap the usage of their tokens to the world. DFX Finance will bring foreign exchange of currencies on-chain and enable millions of users to get the best exchange rates possible. Contact us today or check the links below to get started. Official Website - https://dfx.finance/ Official dapp - https://app.dfx.finance/ DFX Docs - https://docs.dfx.finance/ الموقع الرسمي: https://dfx.finance/ اشتر DFX الآن!

توكنوميكس DFX Finance (DFX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DFX Finance (DFX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 243.93K $ 243.93K $ 243.93K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 43.58M $ 43.58M $ 43.58M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 559.71K $ 559.71K $ 559.71K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 24.87 $ 24.87 $ 24.87 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00102644 $ 0.00102644 $ 0.00102644 السعر الحالي: $ 0.00559593 $ 0.00559593 $ 0.00559593 معرفة المزيد عن سعر DFX Finance (DFX)

توكنوميكس DFX Finance (DFX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DFX Finance (DFX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DFX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DFX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DFX، استكشف السعر المباشر لتوكن DFX!

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