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سعر DFX Finance (DFX) المباشر لليوم هو USD 0.02206833 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 960.55K . يتم تحديث سعر DFX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DFX Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.56K - تغيير سعر DFX Finance خلال اليوم هو +3.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 43.58M

أداء سعر DFX Finance (DFX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DFX Finance مقابل USD هو $ +0.00074462 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DFX Finance مقابل USD هو $ -0.0092410646 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DFX Finance مقابل USD هو $ -0.0045493222 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DFX Finance مقابل USD هو $ -0.00611659492103606 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00074462 +3.49% 30 يوم $ -0.0092410646 -41.87% 60 يوم $ -0.0045493222 -20.61% 90 يوم $ -0.00611659492103606 -21.70%

تحليل سعر DFX Finance (DFX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DFX Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0208508$ 0.0208508 $ 0.0208508 24 ساعة مرتفع $ 0.02209473$ 0.02209473 $ 0.02209473 عالية طوال الوقت $ 24.87$ 24.87 $ 24.87 تغير السعر (1 ساعة) +1.64% تغير السعر (1يوم) +3.49% تغير السعر (7 أيام) -36.09%

معلومات سوق DFX Finance (DFX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: