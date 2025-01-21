سعر DFV (DFV)
سعر DFV (DFV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DFV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DFV الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.62K
- تغيير سعر DFV خلال اليوم هو -18.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DFV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DFV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DFV مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DFV مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-18.95%
|30 يوم
|$ 0
|-21.80%
|60 يوم
|$ 0
|-54.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DFV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
-18.95%
-21.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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