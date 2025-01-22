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سعر DFS Mafia V2 (DFSM) المباشر لليوم هو USD 0.00000223 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DFSM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DFS Mafia V2 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.44 - تغيير سعر DFS Mafia V2 خلال اليوم هو +1.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DFS Mafia V2 (DFSM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DFS Mafia V2 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DFS Mafia V2 مقابل USD هو $ -0.0000002166 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DFS Mafia V2 مقابل USD هو $ -0.0000002498 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DFS Mafia V2 مقابل USD هو $ -0.000000597957451356499 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.36% 30 يوم $ -0.0000002166 -9.71% 60 يوم $ -0.0000002498 -11.20% 90 يوم $ -0.000000597957451356499 -21.14%

تحليل سعر DFS Mafia V2 (DFSM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DFS Mafia V2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0000022$ 0.0000022 $ 0.0000022 24 ساعة مرتفع $ 0.00000225$ 0.00000225 $ 0.00000225 عالية طوال الوقت $ 0.00001839$ 0.00001839 $ 0.00001839 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.36% تغير السعر (7 أيام) -9.01%

معلومات سوق DFS Mafia V2 (DFSM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: