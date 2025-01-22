سعر DFS Mafia V2 (DFSM)
سعر DFS Mafia V2 (DFSM) المباشر لليوم هو USD 0.00000223. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DFSM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DFS Mafia V2 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 55.44
- تغيير سعر DFS Mafia V2 خلال اليوم هو +1.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DFSM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DFSM.
خلال اليوم، كان سعر DFS Mafia V2 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DFS Mafia V2 مقابل USD هو $ -0.0000002166 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DFS Mafia V2 مقابل USD هو $ -0.0000002498 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DFS Mafia V2 مقابل USD هو $ -0.000000597957451356499 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.36%
|30 يوم
|$ -0.0000002166
|-9.71%
|60 يوم
|$ -0.0000002498
|-11.20%
|90 يوم
|$ -0.000000597957451356499
|-21.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DFS Mafia V2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.36%
-9.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are a deflationary token on the bsc network who recently launched a full scale fantasy sports platform with crypto integration. Our focus is merging the worlds of fantasy sports and crypto while bringing a unique and innovative experience to the space. Planned utilities also include our NFT marketplace, metaverse implementations, staking, and more.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DFSM إلى AUD
A$0.0000035457
|1 DFSM إلى GBP
￡0.000001784
|1 DFSM إلى EUR
€0.0000021185
|1 DFSM إلى USD
$0.00000223
|1 DFSM إلى MYR
RM0.0000098789
|1 DFSM إلى TRY
₺0.0000794995
|1 DFSM إلى JPY
¥0.0003471887
|1 DFSM إلى RUB
₽0.0002199226
|1 DFSM إلى INR
₹0.0001925828
|1 DFSM إلى IDR
Rp0.0359677369
|1 DFSM إلى PHP
₱0.0001301874
|1 DFSM إلى EGP
￡E.0.0001122136
|1 DFSM إلى BRL
R$0.0000134692
|1 DFSM إلى CAD
C$0.0000031889
|1 DFSM إلى BDT
৳0.0002700307
|1 DFSM إلى NGN
₦0.0034573474
|1 DFSM إلى UAH
₴0.0000939499
|1 DFSM إلى VES
Bs0.00012265
|1 DFSM إلى PKR
Rs0.0006184013
|1 DFSM إلى KZT
₸0.001162053
|1 DFSM إلى THB
฿0.0000754409
|1 DFSM إلى TWD
NT$0.0000729656
|1 DFSM إلى CHF
Fr0.000002007
|1 DFSM إلى HKD
HK$0.0000173494
|1 DFSM إلى MAD
.د.م0.0000222554