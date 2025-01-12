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سعر DexToro Pro (DTORO) المباشر لليوم هو USD 0.05071 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 152.21K . يتم تحديث سعر DTORO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DexToro Pro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 81.59 - تغيير سعر DexToro Pro خلال اليوم هو +6.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.00M

أداء سعر DexToro Pro (DTORO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DexToro Pro مقابل USD هو $ +0.00294329 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DexToro Pro مقابل USD هو $ -0.0385741791 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DexToro Pro مقابل USD هو $ -0.0331865408 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DexToro Pro مقابل USD هو $ -0.21066178011591267 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00294329 +6.16% 30 يوم $ -0.0385741791 -76.06% 60 يوم $ -0.0331865408 -65.44% 90 يوم $ -0.21066178011591267 -80.59%

تحليل سعر DexToro Pro (DTORO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DexToro Pro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04773808$ 0.04773808 $ 0.04773808 24 ساعة مرتفع $ 0.050794$ 0.050794 $ 0.050794 عالية طوال الوقت $ 0.950268$ 0.950268 $ 0.950268 تغير السعر (1 ساعة) +3.52% تغير السعر (1يوم) +6.16% تغير السعر (7 أيام) +1.87%

معلومات سوق DexToro Pro (DTORO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: