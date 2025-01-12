سعر DexToro Pro (DTORO)
سعر DexToro Pro (DTORO) المباشر لليوم هو USD 0.05071. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 152.21K. يتم تحديث سعر DTORO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DexToro Pro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 81.59
- تغيير سعر DexToro Pro خلال اليوم هو +6.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.00M
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خلال اليوم، كان سعر DexToro Pro مقابل USD هو $ +0.00294329 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DexToro Pro مقابل USD هو $ -0.0385741791 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DexToro Pro مقابل USD هو $ -0.0331865408 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DexToro Pro مقابل USD هو $ -0.21066178011591267 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00294329
|+6.16%
|30 يوم
|$ -0.0385741791
|-76.06%
|60 يوم
|$ -0.0331865408
|-65.44%
|90 يوم
|$ -0.21066178011591267
|-80.59%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DexToro Pro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.52%
+6.16%
+1.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DexToro is a decentralized derivatives trading platform offering leveraged perpetual futures trading on Optimism powered by the Synthetix protocol and Ethereum. Gain exposure to a variety of on-chain and real-world assets while having access to advanced trading functionality through the proprietary DexToro Smart Wallet. DexToro offers the same performance and features of traditional cryptocurrency exchanges, including advanced order types, but with the addition of supporting Forex & Stocks, all while remaining completely trustless and self-custodial powered by smart contracts.
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