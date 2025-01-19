سعر Dexter Moon Bot (DMB)
سعر Dexter Moon Bot (DMB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DMB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dexter Moon Bot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.12
- تغيير سعر Dexter Moon Bot خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dexter Moon Bot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dexter Moon Bot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dexter Moon Bot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dexter Moon Bot مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-12.05%
|60 يوم
|$ 0
|-31.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dexter Moon Bot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
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-4.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dexter is a cutting-edge management tool and sniping bot designed to help users navigate the dynamic and often volatile world of token launches. Our platform leverages advanced algorithms to correlate quality factors from multiple data sources, providing users with comprehensive insights into potential investments. By presenting detailed analyses and highlighting key metrics, Dexter ensures that users are equipped to make informed decisions on Dexscreeners' moonshots and pump.fun projects. Beyond just offering data, Dexter's educational approach empowers users to understand the underlying factors that influence token performance. The platform's user-friendly interface allows both novice and experienced traders to access and interpret critical information with ease. Additionally, our continuous updates and community-driven feedback loop ensure that Dexter evolves to meet the ever-changing demands of the crypto market. Dexter’s primary goal is to support and educate users, helping them navigate token launches with confidence and clarity. Our commitment to transparency and user empowerment makes Dexter a reliable companion in the fast-paced world of cryptocurrency.
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