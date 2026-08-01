سعر Dexter AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Dexter AI (DEXTER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 10.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DEXTER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DEXTER.

يحتل Dexter AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 394,490، مع عرض متداول قدره 999.89M DEXTER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DEXTER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00589035، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DEXTER بمقدار +1.00% خلال الساعة الماضية و-23.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 38.85K.

معلومات سوق Dexter AI (DEXTER)

القيمة السوقية $ 394.49K$ 394.49K $ 394.49K الحجم (24 ساعة) $ 38.85K$ 38.85K $ 38.85K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 394.49K$ 394.49K $ 394.49K إمداد دورة التداول 999.89M 999.89M 999.89M إجمالي العرض 999,893,661.774008 999,893,661.774008 999,893,661.774008

القيمة السوقية الحالية لـ Dexter AI هي $ 394.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 38.85K. العرض المتداول لـ DEXTER يبلغ 999.89M، مع إجمالي عرض 999893661.774008. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 394.49K.