سعر Dexsport (DESU)
سعر Dexsport (DESU) المباشر لليوم هو USD 0.0072687. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.47M. يتم تحديث سعر DESU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dexsport الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.14K
- تغيير سعر Dexsport خلال اليوم هو +4.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 201.92M
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خلال اليوم، كان سعر Dexsport مقابل USD هو $ +0.00029175 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dexsport مقابل USD هو $ +0.0056698440 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dexsport مقابل USD هو $ +0.0057596720 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dexsport مقابل USD هو $ +0.005841517374032816 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00029175
|+4.18%
|30 يوم
|$ +0.0056698440
|+78.00%
|60 يوم
|$ +0.0057596720
|+79.24%
|90 يوم
|$ +0.005841517374032816
|+409.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dexsport: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
+4.18%
+29.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dexsport is an innovative project that changes the way users think about betting. The platform is a DeFi prediction platform that includes: sports betting, prediction market, P2P prediction on cryptocurrency rates, and NFT collecting.
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