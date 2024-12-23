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سعر Dexsport (DESU) المباشر لليوم هو USD 0.0072687 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.47M . يتم تحديث سعر DESU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dexsport الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.14K - تغيير سعر Dexsport خلال اليوم هو +4.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 201.92M

أداء سعر Dexsport (DESU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dexsport مقابل USD هو $ +0.00029175 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dexsport مقابل USD هو $ +0.0056698440 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dexsport مقابل USD هو $ +0.0057596720 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dexsport مقابل USD هو $ +0.005841517374032816 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00029175 +4.18% 30 يوم $ +0.0056698440 +78.00% 60 يوم $ +0.0057596720 +79.24% 90 يوم $ +0.005841517374032816 +409.30%

تحليل سعر Dexsport (DESU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dexsport: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00697426$ 0.00697426 $ 0.00697426 24 ساعة مرتفع $ 0.00731793$ 0.00731793 $ 0.00731793 عالية طوال الوقت $ 0.349288$ 0.349288 $ 0.349288 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) +4.18% تغير السعر (7 أيام) +29.75%

معلومات سوق Dexsport (DESU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: