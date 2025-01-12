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سعر dexSHARE (DEXSHARE) المباشر لليوم هو USD 0.073245 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.44K . يتم تحديث سعر DEXSHARE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق dexSHARE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.30 - تغيير سعر dexSHARE خلال اليوم هو -2.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 19.61K

أداء سعر dexSHARE (DEXSHARE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر dexSHARE مقابل USD هو $ -0.00156751645493626 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر dexSHARE مقابل USD هو $ -0.0020622788 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر dexSHARE مقابل USD هو $ +0.0094444153 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر dexSHARE مقابل USD هو $ +0.00395531501561054 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00156751645493626 -2.09% 30 يوم $ -0.0020622788 -2.81% 60 يوم $ +0.0094444153 +12.89% 90 يوم $ +0.00395531501561054 +5.71%

تحليل سعر dexSHARE (DEXSHARE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر dexSHARE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.073143$ 0.073143 $ 0.073143 24 ساعة مرتفع $ 0.074988$ 0.074988 $ 0.074988 عالية طوال الوقت $ 414.96$ 414.96 $ 414.96 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -2.09% تغير السعر (7 أيام) +2.98%

معلومات سوق dexSHARE (DEXSHARE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: