توكنوميكس DexQuark (QRK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DexQuark (QRK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DexQuark (QRK) DexQuark is a trade platform, designed specifically for pump fun coins. Official token of the platform is $QRK. Holders of $QRK are getting revenue share, and revenue share system is based on buyback & burn mechanism. We have an up and running trade platform with 1k+ daily unique visitors and 20+ Daily active traders. Growing every day. We can provide the data if necessary. The long term vision of the project is to become first Super DApp in the ecosystem, all in one platform. Details are mentioned in next question. Our token holders ($QRK) will have free access to all of our bots. الموقع الرسمي: https://dexquark.io الوثيقة البيضاء: http://docsend.com/v/qnr3h/dexquark-pitchdeck اشتر QRK الآن!

توكنوميكس DexQuark (QRK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DexQuark (QRK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.19K $ 12.19K $ 12.19K إجمالي العرض: $ 895.67M $ 895.67M $ 895.67M العرض المتداول: $ 895.67M $ 895.67M $ 895.67M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.19K $ 12.19K $ 12.19K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00107475 $ 0.00107475 $ 0.00107475 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000713 $ 0.00000713 $ 0.00000713 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر DexQuark (QRK)

توكنوميكس DexQuark (QRK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DexQuark (QRK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن QRK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن QRK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس QRK، استكشف السعر المباشر لتوكن QRK!

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