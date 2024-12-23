سعر DexQuark (QRK)
سعر DexQuark (QRK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 216.98K. يتم تحديث سعر QRK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DexQuark الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.20K
- تغيير سعر DexQuark خلال اليوم هو +2.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 898.52M
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خلال اليوم، كان سعر DexQuark مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DexQuark مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DexQuark مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DexQuark مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.98%
|30 يوم
|$ 0
|-51.37%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DexQuark: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.68%
+2.98%
-35.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DexQuark is a trade platform, designed specifically for pump fun coins. Official token of the platform is $QRK. Holders of $QRK are getting revenue share, and revenue share system is based on buyback & burn mechanism. We have an up and running trade platform with 1k+ daily unique visitors and 20+ Daily active traders. Growing every day. We can provide the data if necessary. The long term vision of the project is to become first Super DApp in the ecosystem, all in one platform. Details are mentioned in next question. Our token holders ($QRK) will have free access to all of our bots.
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