ما هو DexPad ( DXP )

DexPad is a native token of DexPad.IO ( A multichain permissionless launchpad). DexPad holders gets exclusive duration for taking part in a presale before public. They also gets the revenue share from the presales happens on DexPad.io based on their Staking amount. DexPad provides suite of applications such as token minting, token locking, presale and airdropper.

المصدر DexPad (DXP) الموقع الرسمي