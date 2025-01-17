سعر DexPad (DXP)
سعر DexPad (DXP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DXP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DexPad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.14
- تغيير سعر DexPad خلال اليوم هو -0.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DexPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DexPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DexPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DexPad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.55%
|30 يوم
|$ 0
|-17.79%
|60 يوم
|$ 0
|-15.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DexPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.55%
-12.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DexPad is a native token of DexPad.IO ( A multichain permissionless launchpad). DexPad holders gets exclusive duration for taking part in a presale before public. They also gets the revenue share from the presales happens on DexPad.io based on their Staking amount. DexPad provides suite of applications such as token minting, token locking, presale and airdropper.
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