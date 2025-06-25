سعر Dexlens (DEXL)
سعر Dexlens (DEXL) المباشر لليوم هو USD 0.00103829. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEXL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dexlens الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Dexlens خلال اليوم هو +14.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dexlens مقابل USD هو $ +0.00012902 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dexlens مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dexlens مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dexlens مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012902
|+14.19%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dexlens: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.31%
+14.19%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DexLens is a comprehensive, all-in-one crypto analytics and trading platform designed to provide professional-grade tools for cryptocurrency traders, investors, and DeFi participants. The platform serves as a centralized hub that combines premium crypto educational content, advanced market analytics, portfolio management, trading tools, and research capabilities into a single, intuitive interface. DexLens addresses the fragmented nature of crypto trading and analysis by offering a unified platform that eliminates the need to juggle multiple tools and services. Our platform's primary purpose is to empower users with premium educational courses, institutional-quality analytics, real-time market data, and sophisticated trading tools that were previously only available to professional traders and large institutions.
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