سعر Dexit Network (DXT)
سعر Dexit Network (DXT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DXT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dexit Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.87
- تغيير سعر Dexit Network خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DXT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DXT.
خلال اليوم، كان سعر Dexit Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dexit Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dexit Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dexit Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-1.88%
|60 يوم
|$ 0
|+4.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dexit Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DEXIT is bringing the fastest, most secure DEX to multiple high-performance blockchains. DEXIT is currently Researching on Ethereum and Binance Smart Chain, with Polkadot and others to follow.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DXT إلى AUD
A$--
|1 DXT إلى GBP
￡--
|1 DXT إلى EUR
€--
|1 DXT إلى USD
$--
|1 DXT إلى MYR
RM--
|1 DXT إلى TRY
₺--
|1 DXT إلى JPY
¥--
|1 DXT إلى RUB
₽--
|1 DXT إلى INR
₹--
|1 DXT إلى IDR
Rp--
|1 DXT إلى PHP
₱--
|1 DXT إلى EGP
￡E.--
|1 DXT إلى BRL
R$--
|1 DXT إلى CAD
C$--
|1 DXT إلى BDT
৳--
|1 DXT إلى NGN
₦--
|1 DXT إلى UAH
₴--
|1 DXT إلى VES
Bs--
|1 DXT إلى PKR
Rs--
|1 DXT إلى KZT
₸--
|1 DXT إلى THB
฿--
|1 DXT إلى TWD
NT$--
|1 DXT إلى CHF
Fr--
|1 DXT إلى HKD
HK$--
|1 DXT إلى MAD
.د.م--