توكنوميكس dexie bucks (DBX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول dexie bucks (DBX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات dexie bucks (DBX) dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds. الموقع الرسمي: https://dexie.space الوثيقة البيضاء: https://dexie.space/dbx اشتر DBX الآن!

توكنوميكس dexie bucks (DBX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار dexie bucks (DBX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 519.21K $ 519.21K $ 519.21K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.19M $ 5.19M $ 5.19M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.24144 $ 0.24144 $ 0.24144 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02865464 $ 0.02865464 $ 0.02865464 السعر الحالي: $ 0.052418 $ 0.052418 $ 0.052418 معرفة المزيد عن سعر dexie bucks (DBX)

توكنوميكس dexie bucks (DBX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس dexie bucks (DBX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DBX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DBX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DBX، استكشف السعر المباشر لتوكن DBX!

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