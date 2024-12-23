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سعر dexie bucks (DBX) المباشر لليوم هو USD 0.094994 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 877.51K . يتم تحديث سعر DBX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق dexie bucks الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.94 - تغيير سعر dexie bucks خلال اليوم هو +1.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.24M

أداء سعر dexie bucks (DBX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر dexie bucks مقابل USD هو $ +0.00123702 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر dexie bucks مقابل USD هو $ +0.1083261894 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر dexie bucks مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر dexie bucks مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00123702 +1.32% 30 يوم $ +0.1083261894 +114.03% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر dexie bucks (DBX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر dexie bucks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.091799$ 0.091799 $ 0.091799 24 ساعة مرتفع $ 0.100178$ 0.100178 $ 0.100178 عالية طوال الوقت $ 0.24144$ 0.24144 $ 0.24144 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +1.32% تغير السعر (7 أيام) -24.75%

معلومات سوق dexie bucks (DBX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: