سعر dexie bucks (DBX)
سعر dexie bucks (DBX) المباشر لليوم هو USD 0.094994. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 877.51K. يتم تحديث سعر DBX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق dexie bucks الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.94
- تغيير سعر dexie bucks خلال اليوم هو +1.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.24M
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خلال اليوم، كان سعر dexie bucks مقابل USD هو $ +0.00123702 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر dexie bucks مقابل USD هو $ +0.1083261894 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر dexie bucks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر dexie bucks مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00123702
|+1.32%
|30 يوم
|$ +0.1083261894
|+114.03%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر dexie bucks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+1.32%
-24.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds.
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|1 DBX إلى AUD
A$0.1519904
|1 DBX إلى GBP
￡0.07504526
|1 DBX إلى EUR
€0.0902443
|1 DBX إلى USD
$0.094994
|1 DBX إلى MYR
RM0.427473
|1 DBX إلى TRY
₺3.34188892
|1 DBX إلى JPY
¥14.86751094
|1 DBX إلى RUB
₽9.76253338
|1 DBX إلى INR
₹8.06879036
|1 DBX إلى IDR
Rp1,532.16107582
|1 DBX إلى PHP
₱5.58944696
|1 DBX إلى EGP
￡E.4.83139484
|1 DBX إلى BRL
R$0.57756352
|1 DBX إلى CAD
C$0.13584142
|1 DBX إلى BDT
৳11.30523594
|1 DBX إلى NGN
₦147.04881212
|1 DBX إلى UAH
₴3.96789938
|1 DBX إلى VES
Bs4.844694
|1 DBX إلى PKR
Rs26.33518662
|1 DBX إلى KZT
₸49.68281194
|1 DBX إلى THB
฿3.24784486
|1 DBX إلى TWD
NT$3.09965422
|1 DBX إلى CHF
Fr0.08454466
|1 DBX إلى HKD
HK$0.73810338
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