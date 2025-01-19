سعر Dexhunter (HUNT)
سعر Dexhunter (HUNT) المباشر لليوم هو USD 0.225114. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HUNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dexhunter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.90K
- تغيير سعر Dexhunter خلال اليوم هو -7.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dexhunter مقابل USD هو $ -0.0170786714484073 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dexhunter مقابل USD هو $ +0.0270554386 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dexhunter مقابل USD هو $ -0.0066972540 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dexhunter مقابل USD هو $ +0.14943191370846156 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0170786714484073
|-7.05%
|30 يوم
|$ +0.0270554386
|+12.02%
|60 يوم
|$ -0.0066972540
|-2.97%
|90 يوم
|$ +0.14943191370846156
|+197.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dexhunter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.45%
-7.05%
-5.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HUNT is the utility token of the DexHunter ecosystem, a DEX aggregator with real-time market alerts and NFT sniping. DexHunter aims to combine multiple advanced tools to simplify and enhance user experience. We integrate real-time alerts, DEX aggregation, and an NFT sniping platform to empower users to make informed decisions and execute optimal trades. This provides a comprehensive solution for users, making trading quicker, easier, and more profitable. The main objective of DexHunter is to allow access to critical trading information and services. We aim to: - Provide real-time alerts on significant market movements, including whale transactions, unusual volumes, and price shifts for tokens and NFTs. -Enable smooth actions on alerts through our integrated DEX aggregator and NFT sniping platform. -Increase user profitability by offering superior trades via our DEX aggregator and quick purchase of NFTs. -Create a robust community around our native HUNT token and platform services.
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