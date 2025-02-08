سعر DexFi Governance (GDEX)
سعر DexFi Governance (GDEX) المباشر لليوم هو USD 21.06. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GDEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DexFi Governance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.81K
- تغيير سعر DexFi Governance خلال اليوم هو -0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DexFi Governance مقابل USD هو $ -0.15604200076892 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DexFi Governance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DexFi Governance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DexFi Governance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.15604200076892
|-0.73%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DexFi Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.20%
-0.73%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
gDEX is the governance token for the DexFi ecosystem. Holders may stake their tokens to earn real yield revenue from fees associated with our products and services. DexFi offers an ecosystem of financial products designed to empower users and simplify the DeFi experience. Our groundbreaking AiLM (Automated Intelligent Liquidity Manager) powers DeFi’s most sophisticated yield aggregator using cutting-edge generative AI to actively manage v3 liquidity positions. DexFi AI, a division of DexFi, focuses exclusively on developing AI-driven applications that reshape market dynamics. As part of this vision, we are proud to introduce Gia—an AI Omniagent capable of creating limitless DeFAI and RWA applications through simple, conversational interaction.
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