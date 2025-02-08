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سعر DexFi Governance (GDEX) المباشر لليوم هو USD 21.06 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GDEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DexFi Governance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.81K - تغيير سعر DexFi Governance خلال اليوم هو -0.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DexFi Governance (GDEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DexFi Governance مقابل USD هو $ -0.15604200076892 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DexFi Governance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DexFi Governance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DexFi Governance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.15604200076892 -0.73% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DexFi Governance (GDEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DexFi Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 20.37$ 20.37 $ 20.37 24 ساعة مرتفع $ 22.0$ 22.0 $ 22.0 عالية طوال الوقت $ 22.22$ 22.22 $ 22.22 تغير السعر (1 ساعة) -2.20% تغير السعر (1يوم) -0.73% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق DexFi Governance (GDEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: