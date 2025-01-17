سعر DEXED (DEXED)
سعر DEXED (DEXED) المباشر لليوم هو USD 0.00224186. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEXED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DEXED الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.27K
- تغيير سعر DEXED خلال اليوم هو -21.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DEXED مقابل USD هو $ -0.000605632111340251 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DEXED مقابل USD هو $ -0.0011740600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DEXED مقابل USD هو $ -0.0011740600 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DEXED مقابل USD هو $ +0.0003271942683522755 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000605632111340251
|-21.26%
|30 يوم
|$ -0.0011740600
|-52.36%
|60 يوم
|$ -0.0011740600
|-52.36%
|90 يوم
|$ +0.0003271942683522755
|+17.09%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DEXED: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.65%
-21.26%
-23.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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