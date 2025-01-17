سعر Dexbet (DXB)
سعر Dexbet (DXB) المباشر لليوم هو USD 0.01527852. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DXB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dexbet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.13K
- تغيير سعر Dexbet خلال اليوم هو -23.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DXB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DXB.
خلال اليوم، كان سعر Dexbet مقابل USD هو $ -0.00477763903097707 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dexbet مقابل USD هو $ -0.0072737229 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dexbet مقابل USD هو $ -0.0069221672 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dexbet مقابل USD هو $ -0.015750711521284634 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00477763903097707
|-23.82%
|30 يوم
|$ -0.0072737229
|-47.60%
|60 يوم
|$ -0.0069221672
|-45.30%
|90 يوم
|$ -0.015750711521284634
|-50.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dexbet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-23.82%
-36.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dexbet is an online betting platform that leverages the benefits of decentralized infrastructure and cryptocurrency to offer users a unique, safe, and transparent betting experience. Powered by Kleverchain, a leading blockchain technology, Dexbet provides users with control over their betting activity, ensuring maximum security and fairness. One of the key features of Dexbet is its use of blockchain technology in developing its games, which guarantees their fairness and allows users to verify their outcomes using the platform's verification system or via kleverscan.org. The release of DXB token is a crucial part of our plan to empower users by giving them control over how they support and play our casino. By allowing users to choose whether and how to invest, we are putting the power of decision-making in their hands to devise their own investment strategies, which can be used to maximize returns. By acquiring DXB tokens, users are allowed to stake them and participate in the Casino's profits through the FPR System from Kleverchain.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DXB إلى AUD
A$0.0245984172
|1 DXB إلى GBP
￡0.0123756012
|1 DXB إلى EUR
€0.0148201644
|1 DXB إلى USD
$0.01527852
|1 DXB إلى MYR
RM0.06875334
|1 DXB إلى TRY
₺0.5428458156
|1 DXB إلى JPY
¥2.374282008
|1 DXB إلى RUB
₽1.5831602424
|1 DXB إلى INR
₹1.3228142616
|1 DXB إلى IDR
Rp250.4675009088
|1 DXB إلى PHP
₱0.8956268424
|1 DXB إلى EGP
￡E.0.770037408
|1 DXB إلى BRL
R$0.0922822608
|1 DXB إلى CAD
C$0.0220010688
|1 DXB إلى BDT
৳1.8575624616
|1 DXB إلى NGN
₦23.761154304
|1 DXB إلى UAH
₴0.6444479736
|1 DXB إلى VES
Bs0.82504008
|1 DXB إلى PKR
Rs4.2617903688
|1 DXB إلى KZT
₸8.10525486
|1 DXB إلى THB
฿0.5261922288
|1 DXB إلى TWD
NT$0.5028160932
|1 DXB إلى CHF
Fr0.0139034532
|1 DXB إلى HKD
HK$0.1188668856
|1 DXB إلى MAD
.د.م0.1537019112