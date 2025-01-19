سعر Dexana (DEXANA)
سعر Dexana (DEXANA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEXANA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dexana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.23
- تغيير سعر Dexana خلال اليوم هو +5.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dexana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dexana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dexana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dexana مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.53%
|30 يوم
|$ 0
|+42.17%
|60 يوم
|$ 0
|-1.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dexana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+5.53%
+44.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dexana is a decentralized exchange operating on the Solana blockchain. It offers services without the need for Know Your Customer (KYC) requirements and is built upon the principles of decentralized governance.
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