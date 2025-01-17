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سعر DEXA COIN (DEXA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DEXA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DEXA COIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.08K - تغيير سعر DEXA COIN خلال اليوم هو +0.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DEXA COIN (DEXA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DEXA COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DEXA COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DEXA COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DEXA COIN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.76% 30 يوم $ 0 -49.60% 60 يوم $ 0 -55.84% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DEXA COIN (DEXA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DEXA COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.80% تغير السعر (1يوم) +0.76% تغير السعر (7 أيام) -23.41%

معلومات سوق DEXA COIN (DEXA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: