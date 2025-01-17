سعر DEXA COIN (DEXA)
سعر DEXA COIN (DEXA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEXA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DEXA COIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.08K
- تغيير سعر DEXA COIN خلال اليوم هو +0.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DEXA COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DEXA COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DEXA COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DEXA COIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.76%
|30 يوم
|$ 0
|-49.60%
|60 يوم
|$ 0
|-55.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DEXA COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.80%
+0.76%
-23.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DEXA COIN simplifies the process of sending and receiving money across the globe by harnessing the power of blockchain technology. An easy, user-friendly and secure app will also incorporate an “Instant Messaging Feature” that not only allows the user to communicate with the people they are sending the money too, but also to socialize with friends & family. DEXA COIN provides a system that allows users to make convenient and cost-effective money transfers anywhere across the globe at a fraction of a cost without the need for any middlemen.
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