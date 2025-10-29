سعر Dex Trending Fund 6900 المباشر اليوم هو 0.00001281 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DTF6900 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DTF6900 بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Dex Trending Fund 6900 المباشر اليوم هو 0.00001281 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DTF6900 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DTF6900 بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن DTF6900

معلومات سعر DTF6900

الموقع الرسمي لـ DTF6900

اقتصاد توكن DTF6900

توقعات سعر DTF6900

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Dex Trending Fund 6900

سعر Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DTF6900 إلى USD:

--
----
-7.70%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:13:35 (UTC+8)

معلومات سعر Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0000127
$ 0.0000127$ 0.0000127
24 ساعة منخفض
$ 0.00001399
$ 0.00001399$ 0.00001399
24 ساعة مرتفع

$ 0.0000127
$ 0.0000127$ 0.0000127

$ 0.00001399
$ 0.00001399$ 0.00001399

$ 0.00127758
$ 0.00127758$ 0.00127758

$ 0.00001253
$ 0.00001253$ 0.00001253

+0.48%

-7.77%

+0.55%

+0.55%

سعر Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) في الوقت الحقيقي هو $0.00001281. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DTF6900 بين أدنى سعر $ 0.0000127 وأعلى سعر $ 0.00001399، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDTF6900 على الإطلاق هو $ 0.00127758، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001253.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DTF6900 +0.48% على مدار الساعة الماضية، -7.77% على مدار 24 ساعة، و +0.55% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

$ 10.45K
$ 10.45K$ 10.45K

--
----

$ 10.45K
$ 10.45K$ 10.45K

815.86M
815.86M 815.86M

815,858,279.47
815,858,279.47 815,858,279.47

القيمة السوقية الحالية لـ Dex Trending Fund 6900 هي $ 10.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DTF6900 يبلغ 815.86M، مع إجمالي عرض 815858279.47. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.45K.

سجل سعر Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dex Trending Fund 6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dex Trending Fund 6900 مقابل USD هو $ -0.0000068273 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dex Trending Fund 6900 مقابل USD هو $ -0.0000121689 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dex Trending Fund 6900 مقابل USD هو $ -0.0003594575696331171 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-7.77%
30 يوم$ -0.0000068273-53.29%
60 يوم$ -0.0000121689-94.99%
90 يوم$ -0.0003594575696331171-96.55%

ما هو Dex Trending Fund 6900 ( DTF6900 )

DTF6900 is a utility meme coin that tracks top trending tokens on Dexscreener. When a legit coin starts trending DTF6900 airdrops it to holders. No guessing, no sniping; just hold and get exposure to potential 100x plays. DTF6900 is the first PvE utility meme coin that rewards holders by supporting other trending tokens. Instead of competing, it collaborates by giving exposure to both its holders and rising projects. It’s also being built directly with RevShare, making it structurally impossible to fork.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Dex Trending Fund 6900 (USD)

كم ستكون قيمة Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Dex Trending Fund 6900.

تحقق الآن من توقعات سعر Dex Trending Fund 6900!

عملة DTF6900 إلى العملات المحلية

توكنوميكس Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DTF6900 والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

كم يساوي Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) اليوم؟
سعر DTF6900 المباشر في USD هو USD 0.00001281، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DTF6900 إلى USD الحالي؟
سعر DTF6900 إلى USD الحالي هو $ 0.00001281. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Dex Trending Fund 6900 ؟
القيمة السوقية لعملة DTF6900 هي $ 10.45K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DTF6900؟
العرض المتداول لتوكن DTF6900 هو 815.86M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DTF6900؟
حقق DTF6900 سعرًا قياسيًا قدره 0.00127758 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DTF6900؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00001253 DTF6900.
ما هو حجم تداول DTF6900؟
حجم تداول DTF6900 المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DTF6900 هذا العام؟
قد يرتفع DTF6900 هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DTF6900 لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:13:35 (UTC+8)

تحديثات Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,973.91
$112,973.91$112,973.91

-1.45%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,998.93
$3,998.93$3,998.93

-2.39%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04237
$0.04237$0.04237

-8.76%

شعار Solana

Solana

SOL

$197.43
$197.43$197.43

-0.73%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1631
$3.1631$3.1631

-17.99%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,998.93
$3,998.93$3,998.93

-2.39%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,973.91
$112,973.91$112,973.91

-1.45%

شعار Solana

Solana

SOL

$197.43
$197.43$197.43

-0.73%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6418
$2.6418$2.6418

+0.22%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19475
$0.19475$0.19475

-2.51%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.13900
$0.13900$0.13900

+6,850.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003224
$0.00003224$0.00003224

+396.00%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.128
$2.128$2.128

+183.73%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000191
$0.0000000191$0.0000000191

+122.09%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000369
$0.000000000000000000000369$0.000000000000000000000369

+117.05%