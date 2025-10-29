معلومات سعر Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0000127 $ 0.0000127 $ 0.0000127 24 ساعة منخفض $ 0.00001399 $ 0.00001399 $ 0.00001399 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0000127$ 0.0000127 $ 0.0000127 24 ساعة مرتفع $ 0.00001399$ 0.00001399 $ 0.00001399 عالية طوال الوقت $ 0.00127758$ 0.00127758 $ 0.00127758 أدنى سعر $ 0.00001253$ 0.00001253 $ 0.00001253 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) -7.77% تغير السعر (7 أيام) +0.55% تغير السعر (7 أيام) +0.55%

سعر Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) في الوقت الحقيقي هو $0.00001281. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DTF6900 بين أدنى سعر $ 0.0000127 وأعلى سعر $ 0.00001399، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDTF6900 على الإطلاق هو $ 0.00127758، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001253.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DTF6900 +0.48% على مدار الساعة الماضية، -7.77% على مدار 24 ساعة، و +0.55% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dex Trending Fund 6900 (DTF6900)

القيمة السوقية $ 10.45K$ 10.45K $ 10.45K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.45K$ 10.45K $ 10.45K إمداد دورة التداول 815.86M 815.86M 815.86M إجمالي العرض 815,858,279.47 815,858,279.47 815,858,279.47

القيمة السوقية الحالية لـ Dex Trending Fund 6900 هي $ 10.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DTF6900 يبلغ 815.86M، مع إجمالي عرض 815858279.47. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.45K.