سعر Dex Raiden (DXR)
سعر Dex Raiden (DXR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DXR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dex Raiden الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.35
- تغيير سعر Dex Raiden خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dex Raiden مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dex Raiden مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dex Raiden مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dex Raiden مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-69.31%
|60 يوم
|$ 0
|-99.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dex Raiden: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dex Raiden is a Decentralized Exchange (DEX), our goal is to be a fast, one-stop shop for all your decentralized finance (DeFi) needs. Dex Raiden will allow users to trade cryptocurrencies without the need for a central administrator, everything being decentralized, and possible due to the use of networked smart contracts.
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