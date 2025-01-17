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سعر Dex on Crypto (DOCSWAP) المباشر لليوم هو USD 0.00823733 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DOCSWAP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dex on Crypto الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 74.59 - تغيير سعر Dex on Crypto خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dex on Crypto (DOCSWAP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dex on Crypto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dex on Crypto مقابل USD هو $ +0.0000744827 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dex on Crypto مقابل USD هو $ +0.0007220184 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dex on Crypto مقابل USD هو $ +0.00063332532151892 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0000744827 +0.90% 60 يوم $ +0.0007220184 +8.77% 90 يوم $ +0.00063332532151892 +8.33%

تحليل سعر Dex on Crypto (DOCSWAP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dex on Crypto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.512983$ 0.512983 $ 0.512983 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Dex on Crypto (DOCSWAP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: