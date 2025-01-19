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سعر DEX Message (DEX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DEX Message الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 378.87 - تغيير سعر DEX Message خلال اليوم هو +19.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DEX Message (DEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DEX Message مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DEX Message مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DEX Message مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DEX Message مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +19.25% 30 يوم $ 0 +34.77% 60 يوم $ 0 +4.19% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DEX Message (DEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DEX Message: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0185987$ 0.0185987 $ 0.0185987 تغير السعر (1 ساعة) -2.09% تغير السعر (1يوم) +19.25% تغير السعر (7 أيام) +50.73%

معلومات سوق DEX Message (DEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: