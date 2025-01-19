سعر DEX Message (DEX)
سعر DEX Message (DEX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DEX Message الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 378.87
- تغيير سعر DEX Message خلال اليوم هو +19.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DEX Message مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DEX Message مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DEX Message مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DEX Message مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+19.25%
|30 يوم
|$ 0
|+34.77%
|60 يوم
|$ 0
|+4.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DEX Message: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.09%
+19.25%
+50.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The world's first wallet-to-wallet social network protocol.
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