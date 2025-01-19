سعر DEWY (DEWY)
سعر DEWY (DEWY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEWY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DEWY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.15
- تغيير سعر DEWY خلال اليوم هو +6.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DEWY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DEWY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DEWY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DEWY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.39%
|30 يوم
|$ 0
|+3.74%
|60 يوم
|$ 0
|+57.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DEWY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+6.39%
-0.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$DEWY is a for-fun memecoin launched on the SUI network. There is no utility or functionality associated with the token. It's a community driven mascot with the mission to spread fun, joy and awareness across SUI. The fictional character behind DEWY is a blue blob that used to live in the ocean and is now trying to become land born in order to spread the knowledge of crypto to the general public. DEWY also enables a safe place via community chats to learn more about crypto, foster friendship through the mascot and more.
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