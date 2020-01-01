توكنوميكس Devs are working (DAW) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Devs are working (DAW)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Devs are working (DAW) DAW is a meme token designed as a social experiment focused on developer behavior and community dynamics. Many meme tokens launch daily and disappear just as quickly, often due to early developer sell-offs or lack of long-term direction. DAW takes a different approach by intentionally removing the developer selling from the equation. The goal is to observe how a token performs when the team commits to holding their tokens and continuing to engage with the project. DAW does not claim to offer utility or make promises of success. Instead, it explores whether a meme token can sustain interest and growth through consistent community involvement and developer restraint. The project is open-ended by design, aiming to highlight how much—or how little—developer actions influence a token’s lifecycle. الموقع الرسمي: https://daw.meme/ اشتر DAW الآن!

توكنوميكس Devs are working (DAW) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Devs are working (DAW)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 664.10K $ 664.10K $ 664.10K إجمالي العرض: $ 984.80M $ 984.80M $ 984.80M العرض المتداول: $ 984.80M $ 984.80M $ 984.80M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 664.10K $ 664.10K $ 664.10K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00110444 $ 0.00110444 $ 0.00110444 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00067434 $ 0.00067434 $ 0.00067434 معرفة المزيد عن سعر Devs are working (DAW)

توكنوميكس Devs are working (DAW): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Devs are working (DAW) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DAW التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DAW التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DAW، استكشف السعر المباشر لتوكن DAW!

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