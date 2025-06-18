سعر Devs are working (DAW)
سعر Devs are working (DAW) المباشر لليوم هو USD 0.00076527. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 768.73K. يتم تحديث سعر DAW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Devs are working الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Devs are working خلال اليوم هو -2.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.92M
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خلال اليوم، كان سعر Devs are working مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Devs are working مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Devs are working مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Devs are working مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.76%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Devs are working: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.20%
-2.76%
+6.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DAW is a meme token designed as a social experiment focused on developer behavior and community dynamics. Many meme tokens launch daily and disappear just as quickly, often due to early developer sell-offs or lack of long-term direction. DAW takes a different approach by intentionally removing the developer selling from the equation. The goal is to observe how a token performs when the team commits to holding their tokens and continuing to engage with the project. DAW does not claim to offer utility or make promises of success. Instead, it explores whether a meme token can sustain interest and growth through consistent community involvement and developer restraint. The project is open-ended by design, aiming to highlight how much—or how little—developer actions influence a token’s lifecycle.
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