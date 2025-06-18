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سعر Devs are working (DAW) المباشر لليوم هو USD 0.00076527 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 768.73K . يتم تحديث سعر DAW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Devs are working الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Devs are working خلال اليوم هو -2.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.92M

أداء سعر Devs are working (DAW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Devs are working مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Devs are working مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Devs are working مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Devs are working مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.76% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Devs are working (DAW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Devs are working: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0007477$ 0.0007477 $ 0.0007477 24 ساعة مرتفع $ 0.00080764$ 0.00080764 $ 0.00080764 عالية طوال الوقت $ 0.00081946$ 0.00081946 $ 0.00081946 تغير السعر (1 ساعة) +1.20% تغير السعر (1يوم) -2.76% تغير السعر (7 أيام) +6.10%

معلومات سوق Devs are working (DAW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: