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سعر Devil Finance (DEVIL) المباشر لليوم هو USD 0.00006383 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DEVIL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Devil Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.69 - تغيير سعر Devil Finance خلال اليوم هو +4.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Devil Finance (DEVIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Devil Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Devil Finance مقابل USD هو $ -0.0000132759 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Devil Finance مقابل USD هو $ -0.0000128380 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Devil Finance مقابل USD هو $ -0.0001207840646234109 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.62% 30 يوم $ -0.0000132759 -20.79% 60 يوم $ -0.0000128380 -20.11% 90 يوم $ -0.0001207840646234109 -65.42%

تحليل سعر Devil Finance (DEVIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Devil Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00006064$ 0.00006064 $ 0.00006064 24 ساعة مرتفع $ 0.00006593$ 0.00006593 $ 0.00006593 عالية طوال الوقت $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 تغير السعر (1 ساعة) -0.19% تغير السعر (1يوم) +4.62% تغير السعر (7 أيام) -7.46%

معلومات سوق Devil Finance (DEVIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: