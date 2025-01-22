سعر Devil Finance (DEVIL)
سعر Devil Finance (DEVIL) المباشر لليوم هو USD 0.00006383. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEVIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Devil Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.69
- تغيير سعر Devil Finance خلال اليوم هو +4.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Devil Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Devil Finance مقابل USD هو $ -0.0000132759 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Devil Finance مقابل USD هو $ -0.0000128380 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Devil Finance مقابل USD هو $ -0.0001207840646234109 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.62%
|30 يوم
|$ -0.0000132759
|-20.79%
|60 يوم
|$ -0.0000128380
|-20.11%
|90 يوم
|$ -0.0001207840646234109
|-65.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Devil Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
+4.62%
-7.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Our project is about producing passive income, buying IRL Merchandise with digital currency, and fighting to the death with collectable Devil Dogs to earn DEVIL. What makes your project unique? Our project gives the consumer many things to do with their currency than to just have them hold it. History of your project. Devil Finance was originally just a yield aggregator on the Fantom Network. However, now it is a yield aggregator, a marketplace, and a place to play games to risk and earn currency. What’s next for your project? We are looking to add a Devil Dog card game for people who want to engage in activities with their tokens. What can your token be used for? Right now, DEVIL can be used in a slot machine, to buy Physical Merchandise, to eventually buy Devil Dog NFTS, to put in vaults to earn passive income, and can be used for any other projects in the future.
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