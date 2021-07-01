توكنوميكس Devikins (DVK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Devikins (DVK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Devikins (DVK) Devikins is a Play-To-Earn RPG mixed with character breeding game for iOS and Android, and fueled by crypto tokens and NFT characters. Devikins has an ever-expanding world with a player-first mentality. Each playable character in Devikins is a Non-Fungible Token (NFT), which means that each player is the sole owner of a wholly unique playable character in both the Devikins universe and real world. In addition, players can keep their collection of characters fresh and aim for the strongest, most competitive character possible via the breeding system. Devicoin (DVK) is the utility token used as the main currency of Devikins, although these tokens aren’t ordinary game currency with no real-world value. DVK is a cryptocurrency that may be exchanged with other cryptocurrencies in the real world and eventually be exchanged using fiat currency. A playable character is not only unique in their ownership. Due to the semi-infinite nature of the character creation algorithm and breeding gameplay, each character will have their own unique visual and combat attributes. Because of this, no character will look exactly like another. Players can experiment and renew their pool of unique characters by breeding the ones they own. Further, players are able to purchase characters from the marketplace, and even make DVK by putting their own characters up for sale. الموقع الرسمي: https://devikins.com/ الوثيقة البيضاء: https://devikins.com/wp-content/uploads/2021/07/whitepaper.pdf اشتر DVK الآن!

توكنوميكس Devikins (DVK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Devikins (DVK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 7.98B $ 7.98B $ 7.98B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.110027 $ 0.110027 $ 0.110027 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00021627 $ 0.00021627 $ 0.00021627 معرفة المزيد عن سعر Devikins (DVK)

توكنوميكس Devikins (DVK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Devikins (DVK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DVK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DVK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DVK، استكشف السعر المباشر لتوكن DVK!

توقعات سعر DVK هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه DVK؟ تجمع صفحة توقعات أسعار DVK الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر DVK الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!