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سعر Devikins (DVK) المباشر لليوم هو USD 0.00038019 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DVK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Devikins الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.12K - تغيير سعر Devikins خلال اليوم هو -12.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Devikins (DVK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Devikins مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Devikins مقابل USD هو $ -0.0001108561 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Devikins مقابل USD هو $ +0.0001690941 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Devikins مقابل USD هو $ +0.0001394007049012358 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.16% 30 يوم $ -0.0001108561 -29.15% 60 يوم $ +0.0001690941 +44.48% 90 يوم $ +0.0001394007049012358 +57.89%

تحليل سعر Devikins (DVK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Devikins: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00037938$ 0.00037938 $ 0.00037938 24 ساعة مرتفع $ 0.00047538$ 0.00047538 $ 0.00047538 عالية طوال الوقت $ 0.110027$ 0.110027 $ 0.110027 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -12.16% تغير السعر (7 أيام) -37.29%

معلومات سوق Devikins (DVK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: