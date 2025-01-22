سعر DevHub AI (DHUB)
سعر DevHub AI (DHUB) المباشر لليوم هو USD 0.00021777. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DHUB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DevHub AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.36
- تغيير سعر DevHub AI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DevHub AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DevHub AI مقابل USD هو $ -0.0000024009 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DevHub AI مقابل USD هو $ +0.0000096657 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DevHub AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000024009
|-1.10%
|60 يوم
|$ +0.0000096657
|+4.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DevHub AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Devhub is an all-in-one toolkit designed to empower every blockchain builder to bring their projects to life from start to finish, without the need for extensive coding, marketing, or launching knowledge. Our platform leverages cutting-edge AI technology to simplify the entire process, making it accessible and straightforward for anyone with a vision for blockchain innovation. More utilities are coming up soon - Stay tuned for more updates!
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