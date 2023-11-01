توكنوميكس DEVAI (0XDEV) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DEVAI (0XDEV)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DEVAI (0XDEV) AI-Powered Solidity Contract Generation This project presents an innovative solution to the common problem of Solidity contract generation. ABOUT US Shaping The Future With AI In today’s digital age, blockchain technology has emerged as a powerful tool for creating secure and transparent decentralized applications. However, developing smart contracts using Solidity, the most widely used programming language for Ethereum blockchain, can be a complex and time-consuming process, requiring specialized knowledge and expertise. To address this challenge, we have developed an AI bot that writes Solidity contracts, providing a fast, reliable, and cost-effective solution for companies looking to develop blockchain-based applications. Our bot uses advanced machine learning algorithms to generate Solidity code automatically, simplifying the process and reducing the risk of errors. In this way, we aim to democratize access to blockchain technology, enabling companies of all sizes to leverage its benefits and create innovative applications. Holders Benefit Revenue sharing program Holding above 1%+ of total supply in $0xDev token automatically enrolls you to the revenue sharing program, the revenue share program is a weekly pay out to the top holders based on the fees accumulated from deployments. The more deployments through the bot equates to a higher revenue share claim. 02 First to know Holding above 0.5%+ will give you early access to deployments channel where you can receive a notification any time a contract is deployed by DEVAI BOT. The notifications are divided in 3 different phases: a. New deployment b. LP locked/burnt c. Trading enabled (Holding 0.5%+ of total supply means you are eligible for revenue share from the fees accumulated via payment in $0xDEV) الموقع الرسمي: https://contractdevai.com/ الوثيقة البيضاء: https://contractdevai.com/wp-content/uploads/2023/11/Whitepaper-DEVAI_Final2.pdf اشتر 0XDEV الآن!

توكنوميكس DEVAI (0XDEV) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DEVAI (0XDEV)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 34.48K $ 34.48K $ 34.48K إجمالي العرض: $ 981.24K $ 981.24K $ 981.24K العرض المتداول: $ 836.31K $ 836.31K $ 836.31K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 40.46K $ 40.46K $ 40.46K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 21.48 $ 21.48 $ 21.48 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.020983 $ 0.020983 $ 0.020983 السعر الحالي: $ 0.04122832 $ 0.04122832 $ 0.04122832 معرفة المزيد عن سعر DEVAI (0XDEV)

توكنوميكس DEVAI (0XDEV): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DEVAI (0XDEV) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن 0XDEV التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن 0XDEV التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس 0XDEV، استكشف السعر المباشر لتوكن 0XDEV!

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