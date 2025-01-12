سعر DEVAI (0XDEV)
سعر DEVAI (0XDEV) المباشر لليوم هو USD 0.076878. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 64.29K. يتم تحديث سعر 0XDEV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DEVAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 824.72
- تغيير سعر DEVAI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 836.31K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر 0XDEV مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر 0XDEV.
خلال اليوم، كان سعر DEVAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DEVAI مقابل USD هو $ -0.0387983815 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DEVAI مقابل USD هو $ -0.0424569902 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DEVAI مقابل USD هو $ -0.18498190838809886 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0387983815
|-50.46%
|60 يوم
|$ -0.0424569902
|-55.22%
|90 يوم
|$ -0.18498190838809886
|-70.64%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DEVAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-32.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AI-Powered Solidity Contract Generation This project presents an innovative solution to the common problem of Solidity contract generation. ABOUT US Shaping The Future With AI In today’s digital age, blockchain technology has emerged as a powerful tool for creating secure and transparent decentralized applications. However, developing smart contracts using Solidity, the most widely used programming language for Ethereum blockchain, can be a complex and time-consuming process, requiring specialized knowledge and expertise. To address this challenge, we have developed an AI bot that writes Solidity contracts, providing a fast, reliable, and cost-effective solution for companies looking to develop blockchain-based applications. Our bot uses advanced machine learning algorithms to generate Solidity code automatically, simplifying the process and reducing the risk of errors. In this way, we aim to democratize access to blockchain technology, enabling companies of all sizes to leverage its benefits and create innovative applications. Holders Benefit Revenue sharing program Holding above 1%+ of total supply in $0xDev token automatically enrolls you to the revenue sharing program, the revenue share program is a weekly pay out to the top holders based on the fees accumulated from deployments. The more deployments through the bot equates to a higher revenue share claim. 02 First to know Holding above 0.5%+ will give you early access to deployments channel where you can receive a notification any time a contract is deployed by DEVAI BOT. The notifications are divided in 3 different phases: a. New deployment b. LP locked/burnt c. Trading enabled (Holding 0.5%+ of total supply means you are eligible for revenue share from the fees accumulated via payment in $0xDEV)
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 0XDEV إلى AUD
A$0.12454236
|1 0XDEV إلى GBP
￡0.06227118
|1 0XDEV إلى EUR
€0.07457166
|1 0XDEV إلى USD
$0.076878
|1 0XDEV إلى MYR
RM0.34518222
|1 0XDEV إلى TRY
₺2.7214812
|1 0XDEV إلى JPY
¥12.12135426
|1 0XDEV إلى RUB
₽7.81311114
|1 0XDEV إلى INR
₹6.62457726
|1 0XDEV إلى IDR
Rp1,260.29488032
|1 0XDEV إلى PHP
₱4.535802
|1 0XDEV إلى EGP
￡E.3.882339
|1 0XDEV إلى BRL
R$0.47049336
|1 0XDEV إلى CAD
C$0.11070432
|1 0XDEV إلى BDT
৳9.41986134
|1 0XDEV إلى NGN
₦119.74747914
|1 0XDEV إلى UAH
₴3.26500866
|1 0XDEV إلى VES
Bs4.074534
|1 0XDEV إلى PKR
Rs21.50431416
|1 0XDEV إلى KZT
₸40.76225316
|1 0XDEV إلى THB
฿2.66612904
|1 0XDEV إلى TWD
NT$2.54543058
|1 0XDEV إلى CHF
Fr0.06995898
|1 0XDEV إلى HKD
HK$0.59811084
|1 0XDEV إلى MAD
.د.م0.77569902