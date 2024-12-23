احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DIF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DIF.

سعر DEV IS FISH (DIF) المباشر لليوم هو USD 0.00001176 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 117.57K . يتم تحديث سعر DIF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DEV IS FISH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.54 - تغيير سعر DEV IS FISH خلال اليوم هو -1.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر DEV IS FISH (DIF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DEV IS FISH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DEV IS FISH مقابل USD هو $ -0.0000029885 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DEV IS FISH مقابل USD هو $ -0.0000049832 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DEV IS FISH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.89% 30 يوم $ -0.0000029885 -25.41% 60 يوم $ -0.0000049832 -42.37% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DEV IS FISH (DIF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DEV IS FISH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0000112$ 0.0000112 $ 0.0000112 24 ساعة مرتفع $ 0.00001258$ 0.00001258 $ 0.00001258 عالية طوال الوقت $ 0.00013313$ 0.00013313 $ 0.00013313 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.89% تغير السعر (7 أيام) -42.34%

معلومات سوق DEV IS FISH (DIF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: