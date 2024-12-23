سعر DEV IS FISH (DIF)
سعر DEV IS FISH (DIF) المباشر لليوم هو USD 0.00001176. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 117.57K. يتم تحديث سعر DIF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DEV IS FISH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 62.54
- تغيير سعر DEV IS FISH خلال اليوم هو -1.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر DEV IS FISH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DEV IS FISH مقابل USD هو $ -0.0000029885 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DEV IS FISH مقابل USD هو $ -0.0000049832 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DEV IS FISH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.89%
|30 يوم
|$ -0.0000029885
|-25.41%
|60 يوم
|$ -0.0000049832
|-42.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DEV IS FISH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.89%
-42.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dev Is Fish is a unique community-driven project led by a dedicated and experienced team. It’s a playful takeover of a memecoin on the Sui network, with a twist: the developer is literally a fish, often live on Telegram video chats almost 24/7 (though even fish need sleep). The concept cleverly ties into Sui, known as the "chain of water," aligning with the trend of successful water-themed memecoins. With strong backing from some of the most respected figures in the Sui ecosystem, Dev Is Fish is positioned to become a top contender among the largest tokens and communities on the network.
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