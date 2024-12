ما هو DEV IS FISH ( DIF )

Dev Is Fish is a unique community-driven project led by a dedicated and experienced team. It’s a playful takeover of a memecoin on the Sui network, with a twist: the developer is literally a fish, often live on Telegram video chats almost 24/7 (though even fish need sleep). The concept cleverly ties into Sui, known as the "chain of water," aligning with the trend of successful water-themed memecoins. With strong backing from some of the most respected figures in the Sui ecosystem, Dev Is Fish is positioned to become a top contender among the largest tokens and communities on the network.

المصدر DEV IS FISH (DIF) الموقع الرسمي